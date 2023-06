Den foreløbige information fra Colombias civile luftfartsmyndighed, der koordinerede redningsindsatsen, antyder ifølge Reuters, at børnene slap ud af flyet og søgte ind i regnskoven for at finde hjælp.

Redningsarbejdere havde med hjælp fra søgehunde fundet rester af frugt, som børnene har spist for at holde sig i live. De fandt også hjemmebyggede læskure lavet af planter fra junglen.

Fly og helikoptere fra Colombias hær og luftvåben deltog i redningsoperationen.

En general det fra colombianske militær sagde ifølge AFP i slutningen af maj, at der var blevet kastet 10.000 løbesedler ned i junglen. På sedlerne stod der på både spansk og børnenes eget sprog, at de skulle forholde sig i ro og blive, hvor de var.