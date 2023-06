Pence indleder kampagne med Trump-kritik: Han var hensynsløs

Den tidligere amerikanske vicepræsident Mike Pence har onsdag skudt gang i sin præsidentkampagne ved et arrangement i delstaten Iowa.

Her langer han ud mod sin tidligere chef, ekspræsidenten Donald Trump.

Blandt andet kritiserer han Trump for at have handlet uforsvarligt den 6. januar 2021, hvor USA’s Kongres var udsat for et stormløb.