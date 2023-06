Mike Pence har meldt sig officielt i republikansk præsidentkamp

Da tilhængere af den daværende republikanske præsident stormede kongresbygningen i Washington D.C. den 6. januar 2021, sagde Pence, at Trump havde bragt hans og hans families liv i fare.

Pence befandt sig i kongresbygningen for i sin egenskab af vicepræsident at lede det møde, hvor Bidens valgsejr formelt skulle godkendes.

Trump havde presset Pence hårdt for at få ham til at erklære valgresultatet ugyldigt. Men det nægtede Pence at gøre med henvisning til, at det var forfatningsstridigt.

Det næste amerikanske præsidentvalg finder sted i november næste år.