Macron: Ukrainske kamppiloter kan træne i franske fly

- I de kommende uger vil Frankrig træne og udstyre adskillige bataljoner med dusinvis af pansrede køretøjer og lette kampvogne, sagde Macron efter drøftelserne med Zelenskyj.

Macron afviste at komme med flere detaljer i tv-interviewet mandag.

- Vi har besluttet at levere mere ammunition, sagde han.

Frankrig har også besluttet at hjælpe med træning og uddannelse af ukrainske soldater - både i forbindelse med modoffensiven og med vedligeholdelse og reparationer af køretøjer og kanoner.

- Frankrig har den samme overbevisning: Vi må hjælpe Ukraine med at stå imod. Der er meget på spil lige nu, fordi en vellykket modoffensiv vil være afgørende for mulighederne for at få skabt en varig fred, fastslog Macron.