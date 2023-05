Det var en højst udspekuleret sovjetisk taktik under Den Kolde Krig.

I kulissen arbejdede Kreml i det skjulte intensivt på at påvirke fredsbevægelsen i Norden, herunder i Danmark, hvor tusindvis gik på fredsmarcher på danske landeveje for derigennem at påvirke de nordiske landes befolkninger til at gå op imod Nato og dets atomvåben.