Stoltenberg fremhæver danske kampvogne til Ukraine og åbner for kampfly

Tyskland har været skeptisk over for at levere moderne, amerikanskfremstillede kampfly, fordi man frygter, at det vil eskalere konflikten med Rusland.

- Jeg vil overlade det til diskussionerne på mødet her. Og til de løbende diskussioner mellem allierede og partnere, siger Jens Stoltenberg.

Han understreger dog, at krigen er inde i en fase, hvor logistik er afgørende. Derfor handler diskussioner langtfra kun om kampfly:

- Det handler ikke kun om at sende nye våbensystemer til Ukraine. Det gælder også om at understøtte dem, vi har sendt. Alene for at have kampvogne, så skal man have en enorm forsyning af ammunition og brændstof.

- Nogle gange undervurderer vi al den logistik, der skal til alene for at have operationelle kampvogne. Det lyder måske mere kedeligt, men logistikken er ekstremt vigtig i en opslidningskrig, siger Jens Stoltenberg.