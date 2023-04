Hans privatliv er et stort kaos. Men det er intet at regne for skandalerne, der indhyller hans medieimperium

Den 92-årige mediemogul Rupert Murdoch glædede sig for nylig over, at han igen havde held med kærligheden.

Efter sidste år, angiveligt per e-mail, at have fyret sin fjerde kone, Mick Jaggers ekskone Jerry Hall, annoncerede han sidst i marts, at han var forlovet på ny og til sommer ville gifte sig for femte gang, denne gang med den 66-årige Ann Lesley Smith.