FN afviser russisk ønske om uafhængig Nord Stream-undersøgelse

Vestlige lande har givet Rusland skylden for eksplosionerne i Østersøen i september sidste år. Omvendt har Kreml anklaget Vesten for at stå bag sabotagen.

I resolutionsudkastet havde Rusland opfordret til, at der skulle oprettes en kommission, som skulle ”gennemføre en omfattende, gennemsigtig og upartisk international undersøgelse af alle aspekter af sabotagen på Nord Stream 1- og 2-gasrørledningerne”.

Yderligere havde undersøgelsen til formål at ”identificere gerningsmænd, sponsorer, arrangører og medskyldige”.