Alt tyder på, at et patruljefartøj fra den danske flåde for et halvt år siden nøje har overvåget seks russiske krigsskibe, der få dage før sabotageaktionen mod Nord Stream-gasrørledningerne angiveligt sejlede rundt i området helt tæt på gerningsstedet.

En række nye opsigtsvækkende oplysninger har de seneste døgn – hvis de stykkes sammen – afdækket et bemærkelsesværdigt sammenfald: Både de russiske flådefartøjer og det danske patruljefartøj ”P524 Nymfen” befandt sig i området fire dage før sprængningerne på bunden af Østersøen.