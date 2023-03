Rusland kritiserer britiske våben med forarmet uran

- Naturligvis har Rusland våben til at svare igen med, siger Sjojgu til journalister.

Rusland meldte for en måned siden officiel ud, at landet vil suspendere en aftale om atomvåben med USA, og fremover vil have større fokus på produktion af atomvåben .

Atomaftalen, som er blevet suspenderet, blev indgået mellem Rusland og USA tilbage i 2010. Der er kun tale om en suspendering af den, og det er derfor ikke umuligt, at Rusland på et tidspunkt vil træde ind i den igen.