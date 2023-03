Professor: Donald Trump bliver formentlig tiltalt tirsdag

Tiltalen handler formentlig om, at Trump har betalt kvinder, som han har haft ”seksuelt samvær” med, for ikke at fortælle om det offentligt.

Pornostjernen Stormy Daniels har tidligere hævdet, at hun har haft sex med Donald Trump, og at hun har fået 130.000 dollar før præsidentvalget i 2016 for ikke at afsløre det over for nogen.

- Det må man ikke. Det er en korruptionssag. Han risikerer at blive tiltalt for et forholdsvis alvorligt brud på kampagneloven, og hvad man må bruge penge på, siger Derek Beach.

Derek Beach vurderer, at sagen kun vil styrke Trumps forhold til vælgerne.

- De fleste af hans vælgere vil tænke, at det er venstredrejede, socialistiske folk fra ”The Deep State”, som kører et korstog mod Donald Trump. Det vil øge deres støtte til ham, for han vil fremstå som offer, siger han.