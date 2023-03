Oscarshowet skal rejse sig efter sidste års skandale

Fejlen blev opdaget, mens holdet bag ”La La Land” var i fuld gang med takketalen, og det var et akavet øjeblik, da statuetterne i stedet måtte gå videre til deres konkurrenter.

- Så at det er et show, hvor der kan ske de her kæmpemæssige fuckups, det gør, at man måske - i hvert fald nogen - tænker, at ”vi hellere må se det og være sikre på, at vi ikke går glip af noget”, forklarer Ann Lind Andersen.

Dengang var komikeren Jimmy Kimmel vært, og det er også ham, der i år skal forsøge at styre slagets gang uden for mange uheld - og uden for mange referencer til sidste års skandale.

- Jeg tror, at man prøver at ignorere det. Jeg tror, at vi kommer til at se det refereret til i en enkelt joke fra Jimmy Kimmel, men det vil være det. Ellers prøver man at putte det i glemmebogen, siger Ann Lind Andersen.

Will Smith skal ingen regne med at se til oscarshowet de næste ti år, hvor han er udelukket. Men ellers er der ikke taget nogle forholdsregler, der skal sørge for, at sådan en situation som sidste år ikke kan ske igen.

- Akademiet holdt nogle møder efterfølgende for at snakke om, om man skulle til at indføre regler. Men man kan jo ikke gardere sig mod alt.

- Så skal man begynde at lave regelsæt for alt og sige, at man ikke må slå på scenen, og det er alligevel for langt ude, siger Ann Lind Andersen.

Oscarshowet løber af stablen natten til mandag dansk tid.