Amerikansk toppolitiker bekræfter møde med Taiwans præsident

Tirsdag var der meldinger om, at Tsai Ing-wen vil rejse til Californien for at mødes med McCarthy. Det rapporterede avisen Financial Times med henvisning til kilder med kendskab til situationen.

Den nyhed kom, få timer efter at Kina havde advaret om, at det ville kunne udløse et militært svar, hvis USA igen blander sig i Taiwans og dermed Kinas indre anliggender.

Taiwan er Kinas første røde linje, som USA ikke må krydse. Sådan lød advarslen fra den kinesiske udenrigsminister, Qin Gang, tirsdag.