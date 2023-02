Anklagere går efter markant mildere dom i sag mod Alec Baldwin

- Anklagemyndighedens prioritet er at sikre retfærdighed, ikke at sikre fakturerbare arbejdstimer for storbyadvokater, lyder det i en officiel udtalelse ifølge The Guardian.

Baldwin selv har afvist, at han er ansvarlig for fotografens død. Han siger, at han tog ladegreb på revolveren, der senere blev centrum i sagen, men at han ikke trykkede på aftrækkeren.

Også en af instruktørerne bag filmen, Joel Souza, blev såret i forbindelse med hændelsen. Baldwin har fastholdt, at det var en ”tragisk ulykke”.

Sikkerhedsreglerne i filmindustrien instruerer ifølge Reuters skuespillere til altid at gå ud fra, at et våben er ladt med såkaldt blank ammunition.

Blank ammunition dækker over, at det, når det affyres, ikke skyder et projektil, men at det i steder generer et glimt fra mundingsstykket og en eksplosiv lyd. Rigtig ammunition er strengt forbudt på filmset.