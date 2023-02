USA: Egyptisk veteranekstremist er ny leder af al-Qaeda

Det er også et problem for al-Qaedas tilhængere, som er sunnimuslimer, at de nu har en leder, som primært opholder sig i det shiamuslimske Iran.

- Hans ophold i Iran skaber tvivl om al-Qaedas ambitioner og mål, som hidtil har været at tage lederskab over en global bevægelse i møde med udfordringer fra Islamisk Stat, hedder det i FN’s seneste rapport om netværket.

Adel er også eftersøgt af FBI for indblanding i bombeangreb mod USA’s ambassader i Tanzania og Kenya i 1998, og USA har udlovet en dusør på op til ti millioner dollar for informationer, som kan føre til, at han bliver pågrebet.