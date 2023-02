08/02/2023 KL. 15:26

For abonnenter

Han landede i en øde lufthavn uden for London i et fly fra Royal Air Force, og det skulle vise sig ganske symbolsk

Vil Volodymyr Zelenskyjs overraskende besøg i Storbritannien onsdag komme til at stå som startskuddet for, at Vesten også snart leverer krigsfly til Ukraine? Måske.