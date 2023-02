Diplomatisk krise truer efter kinesisk luftballon er fløjet hen over USA

Luftballonen blev af øjenvidner set over Billings onsdag. Det er hovedstaden i den vestlige amerikanske delstat Montana.

Forinden havde den taget en rejse hen over Alaska ifølge amerikanske embedsfolk.

Kina mistænkes for at have brugt den til overvågning i USA. Men det blev tidligt besluttet af USA’s forsvarsministerium, at man ikke ville skyde den ned.

Canada kaldte torsdag den kinesisk ambassadør til samtale for at udtrykke kritik af, at luftballonen havde bevæget sig over canadisk område ifølge Reuters.