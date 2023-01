Tidligere russisk præsident advarer om atomkrig

- Nogle gange taler russerne atomtruslen op, og nogle gange nedtoner de den for at skrue op og ned for ”temperaturen”, hvis der er noget, de er utilfredse med, sagde Flemming Splidsboel Hansen i sidste måned.

- Putin har brug for at finde det rette balancepunkt, hvor russerne kan forsøge at afskrække os politisk med atomvåben.

Den russiske leder har sendt adskillige signaler om, at Rusland ikke vil give efter. Han sagde onsdag i denne uge, at Ruslands magtfulde militærindustrielle kompleks er ved at øge dets produktion, og han fremhævede komplekset som en af hovedårsagerne til, at Rusland vil komme til at sejre i Ukraine.