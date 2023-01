18/01/2023 KL. 19:00

For abonnenter

Rusland har flere tangenter at spille på i en global magtkamp

Kampen mellem Vesten og Moskva udkæmpes også langt fra slagmarken i Ukraine. Den handler bl.a. om risikoen for spredning af atomvåben, russisk propagandamagt og sandsynligheden for et pludseligt angreb mod Nato.