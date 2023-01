Der var ikke mere brændstof tilbage til at bestride jobbet som nationens leder. Tanken er tom.

Sådan begrundede Jacinda Ardern torsdagens chokmelding om, at hun forlader posten som New Zealands premierminister og går helt ud af politik.

Chokmeldingen fra en af verdens yngste toppolitikere og et af dette århundredets store politiske talenter kom som et lyn fra en klar himmel under et Labour-partikonvent i provinsbyen Napier. New Zealand går til valg i oktober, og det var ventet, at hun ville stille op til en tredje periode med en næsten sikker valgsejr i kortene.