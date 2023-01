Organisationer kalder valg af oliesheik som COP 28-formand rystende

- Når den næste COP så placeres i et olieland - samtidig med at man vælger en formand, der har stærke forbindelser til olieindustrien - må man frygte, at det vil ødelægge mulighederne for de nødvendige fremskridt.

- Vi kan simpelthen ikke have endnu en COP, hvor vi ikke opnår større fremskridt. Så er der ikke en kinamands chance for, at vi holder halvanden grads-målsætningen, siger Troels Dam Christensen.

John Nordbo er ligeledes langt fra optimistisk. Også han lægger vægt på, at Ahmed al-Jaber for ganske nylig har udtalt, at der skal investeres mere i olie, hvilket hans selskab også gør.

- Det er jo ikke sådan, at vi lige pludselig har en oliesheik, der er blevet omvendt til det grønne, som kommer til at stå i spidsen for COP 28, siger John Nordbo.