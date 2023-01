Han kom, han så, og han fik afleveret sit budskab ansigt til ansigt.

»Jeg er her i Taiwan for at vise min stærke støtte til jeres ret til selv at bestemme over Taiwans fremtid,« sagde Anders Fogh Rasmussen, Danmarks tidligere statsminister og tidligere generalsekretær for Nato, da han onsdag mødtes med Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, i den taiwanske hovedstad, Taipei.