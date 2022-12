»FN kunne være det bedste forum til at afholde dette topmøde, fordi det her ikke handler om at gøre et bestemt land en tjeneste. Det her handler i virkeligheden om at få alle med om bord,« siger Kuleba, som kalder Guterres en »effektiv forhandler«.

Hidtil har Ukraines klare vilkår blandt andet omfattet, at Rusland skal forlade alt Ukrainsk territorium inklusive Krim, betale krigsskadeserstatning og lade alle mistænkte krigsforbrydere retsforfølge.

I alt har præsident Volodymyr Zelenskyj faktisk opstillet 10 krav, og i en længere version af mandagens interview bliver der ikke udvist nogen lyst til gradbøjning. Alene for at Ukraine vil acceptere at sidde til bords med russere, skal Rusland således først acceptere at blive stillet for en krigsforbryderdomstol, siger udenrigsminister Kuleba.