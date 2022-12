Ukraine kræver Rusland fjernet fra FN's Sikkerhedsråd

Ukraine har mandag meddelt, at det vil fremsætte et krav om, at Rusland bliver ekskluderet som permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd.

Det skal ske som en konsekvens af Ruslands ti måneder lange krig mod dets naboland.

Kravet kommer, efter at russiske styrker juledag sendte flere end 40 missiler ind over Ukraine. Desuden hævder Rusland at have forhindret et ukrainsk droneangreb langt inde på russisk territorium.