Højt at flyve, dybt at falde for manden, der engang var Vladimir Putins internationale fjende nr. 1.

Georgiens Mikheil Saakasjvili var den letantændelige revolutionsleder og reformdynamo, der først stod i spidsen for sit lands banebrydende Roserevolution i 2003 for siden at blive dets mangeårige præsident.