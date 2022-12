Twitter vil gøre betalingsservice dyrere for Apple-brugere

Twitter Blue blev lanceret, fordi Elon Musk - verdens rigeste mand, som for nylig købte Twitter - ønsker en ny indtægtskilde, der kan få virksomheden på ret kurs.

Musk købte Twitter i oktober for 44 milliard dollar - over 310 milliarder kroner. Siden har han fyret store dele af ledelsen og en stor andel af det sociale medies medarbejdere.

I en række Twitter-opslag langede Musk sidste måned ud efter Apple, heriblandt en takst på 30 procent, som Apple kræver af softwareudviklere, der ønsker at sælge apps via selskabets App Store.

Han beskyldte også Apple for at true med at blokere Twitter fra appbutikken.

Efter et møde med Apple-direktør Tim Cook tweetede Elon Musk dog, at en misforståelse om muligvis at fjerne Twitter fra appbutikken var blevet løst.