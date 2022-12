Politioperation mod gidseltager i Dresden afsluttet

Baggrunden var mistanke om en gidselsituation, hed det på politiets hjemmeside.

To personer var ifølge politiet uskadte efter at have været taget som gidsler i et apotek. Der var ikke umiddelbart oplysninger om gidseltageren.

Det tyske dagblad Bild skrev tidligere, at en bevæbnet mand dræbte en kvinde. Derefter trængte han ind på en radiostation og affyrede flere skud, hvorefter han tog flere personer som gidsler i et apotek i et butikscenter.

Ifølge Bild er det en mand på omkring 40 år. Politiet var i telefonisk kontakt med gidseltageren, da han var i apoteket.