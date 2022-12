Tyskland og Frankrig vil udvide Schengen med tre lande

Hvis det går, som de to største lande i EU ønsker, så kommer Kroatien, Rumænien og Bulgarien med i Schengen-grænsesamarbejdet.

På vej ind til et møde for EU-landenes indenrigsministre torsdag i Bruxelles fastslår både Frankrigs og Tysklands indenrigsministre, at de tre lande bør komme med i Schengen.

- Vi står over for et vigtigt møde, hvor vi skal diskutere udvidelsen af Schengen. Frankrig støtter den udvidelse, siger Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin.