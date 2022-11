16/11/2022 KL. 19:00

En missilbeskudt traktor og to døde landmænd viste, hvor kort afstanden er til en tredje verdenskrig

I et nervepirrende døgn var frygten, at Nato var under russisk angreb, hvilket kunne være startskuddet til tredje verdenskrig. Nu er alliancen nået frem til en foreløbig konklusion. Men ifølge Ukraine er den forkert og blot belejlig.