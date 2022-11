Kina tillod ikke tale af EU's præsident i Shanghai

EU-diplomater besluttede helt at opgive at få holdt talen efter censuren, skriver AFP.

Talerne skulle have været holdt ved åbningsceremonien fredag.

EU-diplomater bekræfter, at den ikke blev holdt, og de giver udtryk for overraskelse over den kinesiske censur.

- Kineserne ville bortcensurere en del af Charles Michels tale. Bruxelles foretrak at aflyse talen fuldstændigt, siger en EU-diplomat til AFP.

En anden EU-diplomat siger, at de kinesiske myndigheder ville censurere alt om Ukraine-krisen væk fra talen.