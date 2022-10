15/10/2022 KL. 06:00

For abonnenter

Danske dronespecialister opererer ved fronten i Ukraine

Førerløse droner spiller en helt central rolle over den ukrainske krigszone. Ikke mindst dem, der kommer fra Danmark. Jyllands-Posten kan i dag afsløre, at danske dronespecialister har arbejdet ved fronten i Ukraine og været afgørende for sejre på slagmarken.