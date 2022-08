USA udnævner arktisk ambassadør for at styrke diplomatiet

Det oplyser talsmand for udenrigsministeriet Vedant Patel.

- En arktisk region, der er fredelig, stabil, fremgangsrig og i stand til at samarbejde, er af afgørende strategisk betydning for USA og en prioritet for minister Blinken, siger Patel fredag.

En af den nye ambassadørs opgaver bliver at tage kontakt til de andre lande i Arktisk Råb, oplyser udenrigsministeriet.

Rådet består foruden USA af Canada, Rusland, Danmark, Finland, Sverige, Norge og Island.

Opvarmningen i Arktis er gået hurtigere end noget andet sted på planeten. Det åbner muligheden for, at vandveje, der engang var uigennemtrængelige, vil åbne for både kommercielle og militære fartøjer.