01/09/2022 KL. 16:00

For abonnenter

FN mangler rekordmange penge, fordi alle vil hjælpe det krigsramte Ukraine

Massiv bistand til Ukraine og et stigende globalt behov for nødhjælp har slået det hidtil største milliardhul i pengekassen hos FN, der tvinges til at skære ned andre steder, f.eks. på fødevarehjælp til klodens fattige.