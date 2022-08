De ukrainske soldater, der næsten til sidste patron forsvarede den ukrainske by Mariupol, anklager Vladimir Putins russiske styrker for at have mishandlet dem under det efterfølgende fangenskab.

Efter en lang kamp gav den ukrainske hærledelse midt i maj flere hundreder soldater, der sammen med civile havde forskanset sig på stålværket Azovtal, ordre til at overgive sig, hvorefter de blev eskorteret væk af russisk militær og holdt som krigsfanger i russisk kontrollerede områder.