Donorkonference sender over 11 milliarder kroner til Ukraine

Desuden har flere lande som Polen og Slovakiet meddelt på konferencen, at de vil øge deres produktion af militært udstyr.

Oleksij Reznikov siger på pressemødet, at han er ”glad for konferencen og resultatet”.

I forhold til, hvad Ukraine præcist ønsker at få for pengene lyder det, at landene ”kender listen over ønsker”.

- De vil beslutte, hvem der er klar til at levere hvad til Ukraine med disse penge (de 1,5 milliarder euro, red.), siger den ukrainske forsvarsminister.

Ministrene pointerer flere gang vigtigheden i at hjælpe Ukraine mod Rusland.

- Ukraines kamp er vores kamp. Vi står sammen, og vi står sammen med Ukraine, lyder det fra Morten Bødskov.

Ben Wallace siger, at ”Rusland er begyndt at fejle på mange områder” i krigen.