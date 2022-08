Australske fårefarmere har fundet vragrester fra Musk-rummission

Han siger, at det mindede ham om science fiction-filmen ”Rumrejsen år 2001”, da han så rester fra rummissionen ligge på en stor tom mark.

- Det var utroligt at se, siger han.

Ifølge avisen The Guardian var Tucker den første, som så sammenhængen mellem de nedfaldne rester, og at et SpaceX-rumfartøj var kommet tilbage ind i Jordens atmosfære - 20 måneder efter at det blev sendt afsted i november 2020.

De fleste vragrester fra rummet, lander i havet, når de vender tilbage til Jorden.

Men rumindustrien bliver større og større, og det vil sandsynligvis betyde, at flere vragrester i fremtiden vil ende på landjorden, vurderer Brad Tucker.