18 personer er døde under politiaktion i brasiliansk favela

Gruppen var mistænkt for at være involveret i lasttyveri, bankrøverier og for at planlægge angreb mod rivaliserende områder, lyder det fra militærpolitiet i en udtalelse.

Blandt de dræbte er en politibetjent, en kvindelig forbipasserende og 16 personer, der menes at være en del af den kriminelle gruppe.

Omkring 400 betjente og 10 pansrede vogne var involveret i politiaktionen.

Det høje dødstal har skabt frygt for, at alt ikke er gået ordentligt til under operationen.

- Der er tegn på krænkelser af menneskerettighederne, og det her kan være en af de operationer, der har kostet flest liv i Rio de Janeiro, siger den offentlige forsvarer i staten i en udtalelse.