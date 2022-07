USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, siger, at Ruslands blokade af ukrainsk korneksport bidrager kraftigt til den tiltagende fødevarekriser.

- Vi ser resultatet af den russiske aggression i Ukraine overalt. Det kan have bidraget til den dybe krise i Sri Lanka, og vi er bekymrede for de implikationer, det kan have forskellige steder i verden, sagde Blinken, da han i weekenden besøgte den thailandske hovedstad, Bangkok.