- Danmark, Sverige og Finland kan nu komme til at støtte hinanden militært.

- Vi kan komplimentere hinanden med vores forskellige styrker. Vi kan begynde at kigge på en byrdedeling internt mellem landene. Her tænker jeg blandt andet på området i Østersøen.

Sverige har en stærk flåde, der har øjnene rettet stift mod Østersøen, peger militæranalytikeren på.

- Det betyder, at Nato nu kommer til at beherske et område, hvor Rusland måske ikke ellers har følt sig truet.

- Det må få russerne til at overveje, hvad den fremtidige strategi skal være i det område.

Det er også noget, Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har påpeget, efter at Tyrkiet trak sit veto tilbage.

- Dette ændrer også hele magtbalancen i Baltikum og den baltiske region, siger han.