Stoltenberg: Nu får Putin mere Nato på sit dørtrin

Det betyder, at Sverige og Finland fortsat må nøjes med at deltage som partnere på Nato-topmødet i Madrid. Dermed har de ikke samme adgang til forhandlingerne på mødet, som Danmark og de øvrige Nato-lande har.

Men optagelsen af Sverige og Finland vil gå hurtigt, siger Jens Stoltenberg. De to lande vurderes til at opfylde alle Natos standarder for demokrati og har samtidig begge et militær, der lever op til Natos standarder.