Efter 20 års forhandlinger: 164 lande i WTO har indgået aftale mod overfiskeri

WTO-landene enedes også om aftaler om fødevaresikkerhed, nethandel og coronavacciner.

WTO’s generaldirektør Ngozi Okonjo-Iweala siger, at pakken med aftaler har afgørende betydning. Generaldirektøren er nigeriansk-amerikansk økonom og ekspert i international udviklingsøkonom og den første kvinde på topposten.

- Denne række af aftaler, som vi er nået frem til, vil gøre en forskel i mange menneskers tilværelse verden over. Den viser, at WTO faktisk er i stand til at håndtere vor tids kriser, siger den 68-årige Ngozi Okonjo-Iweala.