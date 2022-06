12/06/2022 KL. 06:00

Covid-19 og klimachok gav liv til fødevarekrisen – og så kom krigen

Fødevarekrisen eskalerer på grund af krigen i Ukraine. Men det er ikke Ruslands skyld, lyder propagandaen fra Rusland. Jo, det er, svarer EU. Imens kæmper FN for at sikre penge til at brødføde de millioner, der går sult og hungersnød i møde i de kommende måneder.