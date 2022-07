I to omgange og over mere end 10 år udkæmpede Rusland et blodigt opgør med tjetjenske oprørere i en bjergrig republik i Nordkaukasus. Den sidste af krigene stoppede i 2009, men dens rødder, måden den blev udkæmpet på og følgerne af den har stor relevans for den nuværende konflikt i Ukraine. Vi zoomer ind på fem momenter fra denne langvarige krig.