Russisk FN-ambassadør forlader møde og beskylder EU for at lyve

FN forsøger at få en aftale på plads med Rusland, så det bliver muligt for Ukraine at genoptage eksport af landbrugsprodukter. Russiske flådeskibe har siden invasionen blokeret Ukraines havne i Sortehavet, hvorfra der blandt andet udskibes hvede.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, skal efter planen besøge Tyrkiet på onsdag for at drøfte muligheder for at give Ukraine mulighed for at genoptage eksporten af korn.

Rusland er sammen med USA, Kina, Frankrig og Storbritannien faste medlemmer af Sikkerhedsrådet.