Det uafhængige afghanske nyhedsbureau Pajhwok bringer hver eller hver anden uge en samlet oversigt over mord, drab, likvideringer, vejsidebomber og andre dødbringende attentater i Afghanistan.

I den seneste rapport noteres 73 dræbte inden for de seneste to uger. Det er korte standardinformationer af denne type, der samlet giver et godt overblik over situationen: