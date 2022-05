Fem gange er han blevet sat i en såkaldt straffecelle, ifølge ham selv alle gangene ”af åndssvage grunde”.

- Det kan for eksempel være, at du er gået ind i køkkenet på et tidspunkt, hvor du ikke måtte være der, siger Dennis Christensen.

En straffecelle måler to gange tre meter, fortæller han. På den sparsomme plads er der installeret to senge, et bord og et toilet.

Man får kun lov til at forlade cellen en gang om dagen.

Der har altså ikke været meget at glæde sig over for Dennis Christensen i de seneste fem år. Han fortæller, at han læste i biblen hver dag og fandt opmuntring og styrke i teksterne.