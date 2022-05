Helt præcist bliver Finland afskåret fra russisk gas klokken 07.00 lørdag morgen finsk tid.

Ruslands stop for gas til Finland kommer, samme uge som Finland officielt har indgivet sin ansøgning om at blive medlem af forsvarsalliancen Nato. Det finske ønske om at blive medlem er opstået efter den russiske invasion af Ukraine.

Gazprom er et russisk statsejet energiselskab. Det har monopol på den russiske eksport gennem naturgasledninger.

Gasum advarede allerede onsdag om, at Rusland måske vil afskære Finland fra russisk gas. Her blev der netop peget på uenigheden om betalingen, som Finland altså nægter at klare med rubler.