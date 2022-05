Sjojgu siger fredag også, at Rusland er tæt på at have fuld kontrol over Luhansk. Det er en region i det østlige Ukraine, som pro-russiske separatister tidligere har udråbt til at være en republik.

Den russiske forsvarsminister giver samtidig også en status på udviklingen ved jern- og stålværket Azovstal i den ukrainske havneby Mariupol.

Han siger, at næsten 2000 ukrainske soldater fra stålværket har overgivet sig siden mandag, hvor Ukraine meddelte, at kampmissionen ved værket var overstået.

Det ukrainske Azov-regiment oplyser i en video fredag, at civile og hårdt sårede er blevet evakueret fra stålværket. Og processen med at fjerne ligene af soldater, som er døde under kampene ved værket, er fortsat i gang.