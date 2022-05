FN advarer om mulig global fødevarekrise på grund af krigen

- Der er nok mad i vores verden, hvis vi handler i fællesskab. Men medmindre vi løser dette problem i dag, står vi over for truslen om global fødevaremangel i de kommende måneder, siger han ifølge BBC.

Ifølge Guterres er den eneste effektive løsning på krisen, at Ukraines fødevareproduktion kommer op på niveau igen. Derudover er der brug for, at kunstgødning produceret af Rusland og Hviderusland igen kommer på markedet.

FN-chefen siger, at han er i ”intens kontakt” med Rusland og Ukraine, såvel som USA og EU, om indsatser for at få eksporten af fødevarer tilbage på normalt niveau.

- De komplekse sikkerhedsmæssige, økonomiske og finansielle konsekvenser kræver god vilje fra alle sider, siger han.