Ukraines hær deler det håndgribelige tegn på succes

Episoden er endnu ikke verificeret af uafhængige kilder. Det er dog blevet bekræftet over de seneste dage, at Ukraine er lykkedes med at presse russiske soldater tilbage mod egen grænse flere steder ved Kharkiv.

Ifølge den australske forsvarstænketank ASPI, der overvåger situationen, resterer nu kun en relativt lille lomme af russisk-kontrolleret ukrainsk territorium lidt over 15 km nord for storbyen. Det amerikanske forsvarsministerium holder sig i mere overordnende termer og har mandag udtalt, at russerne er presset tilbage til inden for ca. tre kilometer af egen grænse.